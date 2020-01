O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira a "recuperação" e o "reinício das atividades" em uma fábrica de pneus da fabricante americana Goodyear no estado de Carabobo, na região central do país, que parou de operar no fim de 2018.

"Tomei um conjunto de medidas após proposta do governador (Rafael) Lacava para a recuperação e o reinício das atividades produtivas da empresa Goodyear da Venezuela", disse Maduro em evento transmitido em rede nacional de televisão pela estatal "VTV".