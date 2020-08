O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comparou o senador Álvaro Uribe, que presidiu a Colômbia de 2002 a 2010, a Al Capone, alegando que, como o o gângster americano, o líder do partido Centro Democrático foi preso por "um crime menor".

"Hoje a Suprema Corte da Colômbia ordenou a prisão do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, vulgo 'El Matarife', justamente por causa de suas ligações diretas com o paramilitarismo", disse Maduro em um evento por ocasião do 83º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) transmitido pela rede de televisão pública "VTV".