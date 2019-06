A seleção do Uruguai, maior campeã da Copa América, com 15 títulos, estreia na 46ª edição do torneio às 19h (horário de Brasília) deste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, diante de um Equador em má fase e com dúvidas a respeito da condição física de alguns jogadores.

A 'Celeste', que sonha em voltar a levantar uma taça na qual não encosta desde 2011, quando conquistou o título na Argentina, tem como principal esperança de gols Luís Suárez, recém-recuperado de uma artroscopia no joelho direito.