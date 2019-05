Mais funcionais, com cores mais vivas e principalmente mais difíceis de falsificar, assim são as novas notas de 100 e 200 euros que entram em circulação nesta terça-feira encerrando a série "Europa", a segunda impressão de cédulas da União Europeia e que começou em 2013 com as de cinco euros.

"Estas novas notas de 100 e 200 euros se diferenciam em três aspectos: são mais práticas, mais coloridas e mais seguras", declarou à Agência Efe a responsável pela Seção de Combate à Falsificação do Banco Central Europeu (BCE), Paloma Varela, em Roma, na Itália.