O ídolo do futebol da Argentina Diego Maradona reivindicou a soberania de seu país sobre as Ilhas Malvinas nesta quinta-feira, 38 anos após a guerra com o Reino Unido pelo arquipélago do Atlântico Sul, e prestou homenagem aos veteranos.

"A honra e a glória é tudo para vocês, rapazes. Ainda temos orgulho. As Malvinas são argentinas", escreveu o agora técnico do Gimnasia La Plata em sua conta no Instagram.

Maradona acompanhou a publicação com uma foto de antigos combatentes com a legenda: "2 de abril, Dia do Veterano e dos Caídos na Guerra das Ilhas Malvinas".

Em 2 de abril de 1982, a ditadura cívico-militar que então governava a Argentina lançou uma operação para recuperar as ilhas que eram administradas por Londres desde 1833, e teve início uma guerra que durou até a rendição do país sul-americano, em 14 de junho do ano seguinte. Houve mortes de 649 argentinos, 255 britânicos e três nativos da ilha.

A maioria dos comentários na publicação de Maradona lembra que quatro anos depois, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 com os dois gols mais memoráveis da carreira do camisa 10: o chamado 'Gol do Século', em que saiu driblando desde o campo de defesa, e 'A Mão de Deus", em que marcou de maneira irregular.