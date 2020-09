O armador Marcelinho Huertas terá o espetacular desempenho, do alto dos 37 anos, reconhecido nesta quinta-feira, quando receberá o Prêmio Efe de melhor jogador latino-americano da temporada passada na Liga Endesa.

O brasileiro, que defende o Iberostar Tenerife, teve médias de 13,1 pontos, 8,1 assistências, com avaliação média de 15,9 na fase regular da competição, que a equipe terminou na terceira posição - para depois ser eliminada na etapa seguinte, anterior às semifinais.

O brasileiro foi o líder indiscutível do ranking elaborado pela Agência Efe e pela entidade que organiza o campeonato, com 132 pontos.

Na sequência, ficaram três argentinos: Gabriel Deck (76 pontos), Nico Brussino (68) e Facundo Campazzo (60). Fechando o 'top-5', apareceu outro brasileiro, o ala-armador Vítor Benite, do San Pablo Burgos, com 48 pontos.

Com contrato renovado por mais dois anos com o Tenerife, Huertas se tornou ídolo e fundamental para a equipe. O veterano aparenta estar no auge da forma, após mudar a dieta alimentar, se aproximar do veganismo, como demonstrou até a parada da competição provocada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Na Liga dos Campeões - torneio secundário entre clubes europeus, organizado pela Fiba -, Marcelinho teve média de 12 pontos e 8,6 assistências por jogo. Além disso, conquistou a Copa Intercontinental, em casa, em disputa que foi eleito o MVP.

Na última edição da Liga Endesa, brilhou em 29 de fevereiro deste ano, na vitória sobre o Joventut Badalona por 96 a 90. O brasileiro comandou uma espetacular vitória, com 25 pontos e 16 assistências. Ao todo, 64,5% dos pontos do Tenerife contaram com participação direta do armador, algo inédito na história da competição.

Um pouco antes, em 11 de janeiro, quando o Tenerife bateu o Casademont Zaragoza por 111 a 99, Marcelinho já havia quebrado o recorde de assistências em um mesmo jogo da Liga Endesa, com 17, além de ter marcado 22 pontos e de ter roubado cinco bolas.

Durante a temporada regular, o armador superou a marca de 2 mil assistências em partidas pela competição, se tornando o terceiro maior da história em passes para a cesta.

Com o espetacular desempenho em 2019-2020, Huertas sucede o argentino Nicolás Laprovittola, que recebeu no ano passado a primeira edição do Prêmio Efe de melhor latino da Liga Endesa, quando atuava pelo Joventut Badalona - atualmente, o ex-Flamengo está no Real Madrid.

O brasileiro já tem uma extensa carreira no basquete da Espanha, onde desembarcou em 2004, com 21 anos recém-completados, depois de ter defendido Paulistano e Pinheiros, duas equipes de São Paulo, cidade em que nasceu.

No país europeu, jogou no Joventut Badalona, Bilbao Basket, Baskonia, em duas oportunidades, e no Barcelona. Pelas duas últimas equipes, conquistou três títulos nacionais, sendo um bicampeonato pelos 'Blaugranas'.

Por duas vezes, foi eleito integrante da seleção da temporada da liga, em 2008 e 2011. O desempenho em solo espanhol rendeu uma oportunidade na NBA, em que defendeu o Los Angeles Lakers entre 2015 e 2017, atuando ao lado, inclusive, de Kobe Bryant, que morreu no início deste ano, em um acidente de helicóptero.

Com a seleção brasileira, teve grande momento em 2007, no Rio de Janeiro, quando conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Além disso, venceu duas vezes o Fiba Américas, em 2005 e 2009; e uma o Campeonato Sul-Americano, em 2006, competição em que foi eleito MVP.

Nesta quinta-feira, Huertas receberá pela primeira vez o Prêmio Efe das mãos de Rosario Prieto, delegada da Agência Efe na cidade de Tenerife. A solenidade de premiação acontecerá na Casa de los Capitanes de La Laguna, com todas as medidas de precaução contra o novo coronavírus.

Óscar Maya Belchí.