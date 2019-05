O lateral-esquerdo Marcelo, capitão do Real Madrid no último jogo da temporada, em derrota para o Betis por 2 a 0, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol, voltou a negar que tenha a intenção de deixar o clube.

"Isso, dizem vocês (jornalistas). Em nenhum momento, em disse que iria sair, nem quando outro treinador estava aqui. Sempre disse que ficaria e que o Real Madrid é a minha segunda casa", garantiu o defensor revelado pelo Fluminense.