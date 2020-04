O marechal Khalifa Hafter, chefe do govero não reconhecido pela comunidade internacional no leste da Líbia. EFE/Arquivo

O marechal Khalifa Hafter, chefe do govero não reconhecido pela comunidade internacional no leste da Líbia, anunciou nesta segunda-feira que o conselho militar que ele comanda se prepara para assumir o controle político do país.

Com isso, Hafter vai se desvincular definitivamente do pacto forçado pelas Nações Unidas, em 2015, na cidade de Skhirat, no Marrocos e que impôs a formação do atual Governo do Acordo Nacional (GNA) com sede em Trípoli.