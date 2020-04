A Marinha dos Estados Unidos informou na terça-feira que sete tripulantes do navio médico atracado no porto de Los Angeles para liberar leitos hospitalares na área deram positivo para o novo coronavírus e estão isolados.

"Sete tripulantes do Centro de Tratamento Médico a bordo do USNS Mercy deram positivo no teste de Covid-19 e estão atualmente isolados do navio. Todos aqueles considerados em estreito contato com a tripulação permanecem em quarentena fora da embarcação e deram negativo para o vírus", disse a Marinha em comunicado enviado à imprensa.

"O navio está seguindo os protocolos e tomando todas as precauções para garantir a saúde e a segurança de todos os tripulantes e pacientes a bordo", acrescenta a nota.

O USNS Mercy tem 1 mil leitos e 800 profissionais de saúde e deixou a Base Naval de San Diego rumo a Los Angeles no mês passado para aliviar o sistema de saúde da cidade durante a crise provocada pela pandemia do vírus SARS-CoV-2.

Em um primeiro momento, a embarcação foi montada para acomodar pacientes internados em hospitais da cidade por outros motivos que não a infecção pelo coronavírus. As autoridades ainda não revelaram o número exato de pacientes sendo tratados no espaço.

Nos últimos dias, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que o navio também receberia idosos não infectados que residem em asilos, uma das maiores fontes de infecção do país.

Originalmente, o USNS Mercy, uma das duas embarcações hospitalares da Marinha de 1 mil leitos, seria levado para a região de Seattle, uma das mais atingidas do país, mas Newsom pediu ao presidente americano, Donald Trump, que o enviasse para Los Angeles.

De acordo com dados oficiais, a cidade registrou quase 9,5 mil casos de contágio e 320 mortes, enquanto na Califórnia, os números são de 22.348 e 687, respectivamente.