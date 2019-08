A cidade de Casablanca, no Marrocos, foi palco neste sábado de uma manifestação em solidariedade a um grupo de voluntárias belgas que foram ameaçadas de morte por utilizar shorts e bermudas.

Na semana, um vídeo circulou com jovens de 15 a 27 anos trabalhando na restauração de uma estrada no povoado de Tazamurt, na província de Tarudant. Um professor primário defendeu no Facebook que as flagradas fossem decapitadas, como lição para estrangeiras que não respeitam a maneira de vestir dos marroquinos.