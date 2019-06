A Copa do Mundo feminina será aberta nesta sexta-feira com um desfile de craques, entre elas, claro, Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, além da americana Alex Morgan, a alemã Dzsenifer Marozsán e a francesa Eugenie Le Sommer.

A Agência Efe lista a seguir dez das principais atrações da competição, que terá a final disputada no dia 7 de julho, no estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon.

- ALEX MORGAN / ESTADOS UNIDOS: Com mais de 100 gols marcados pela seleção americana, a jogadora do Orlando Pride é o principal ícone da geração comandada por Jill Elis. Atualmente, trata-se do rosto mais badalado do futebol feminino mundial.

Curiosamente, a atacante espera voltar a levantar uma taça em Lyon. Em 2017, Morgan conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Francês e a Copa da França pelo principal clube da cidade, embora tenha sofrido seguidas lesões durante a passagem de seis meses, na qual só atuou em 15 partidas, anotando 12 gols.

- DZSENIFER MAROZSÁN / ALEMANHA: É a "Dona de Lyon", já que é a camisa 10 do clube francês, uma das maiores potências do futebol feminino na atualidade, com quatro títulos seguidos da Liga dos Campeões. Em 2012, foi Bola de Ouro do Campeonato Mundial sub-20, no qual a Alemanha acabou vice-campeã.

No ano seguinte, foi titular quando a seleção principal conquistou a Eurocopa feminina. Em 2016, subiu mais uma vez ao topo do pódio, dessa vez nos Jogos Olímpicos, disputados no Rio de Janeiro. O Mundial principal é o último grande título que falta para a meia de 27 anos.

- LUCY BRONZE / INGLATERRA: Polivalente, sendo opção como lateral-direita e meia, a inglesa na verdade é Lucia Roberta e também tem cidadania portuguesa, devido à origem do pai. A jogadora tem uma história de superação, já que superou um cisto no joelho esquerdo e depois uma grave lesão no direito, problemas que a afastaram dos gramados por quase dois anos.

A líder das 'Lionesses' começou a pensar na vida sem a bola, estudando e trabalhando em uma pizzaria. A volta por cima veio atuando nos principais clubes da Inglaterra e, em seguida, chegando ao Lyon, que a contratou em 2017 para ser uma das estrelas da equipe.

- EUGENIE LE SOMMER / FRANÇA: Mais uma representante do esquadrão do Lyon na Copa do Mundo, que carrega a esperança do país-sede de conquistar o torneio pela primeira vez na história. A atacante tem nada menos que nove títulos do Campeonato Francês e seis da Liga dos Campeões, entre outros.

Le Sommer é a segunda maior artilheira da seleção francesa, com 74 gols - Thierry Henry é o maior goleador entre os homens, com 51 -, apenas sete atrás da líder do ranking, Marinette Pichon. Além disso, a jogadora, de 30 anos, é a quinta que mais vestiu a camisa 'bleu'.

- CHRISTINE SINCLAIR / CANADÁ: Há oito anos, mostrou o espírito de guerreira ao sofrer uma cotovelada em jogo contra a Alemanha, ter o nariz quebrado e pedir para seguir jogando, apesar do parecer contrário dos médicos da seleção canadense. Nos instantes finais, marcou belo gol de falta, descontando o placar para 2 a 1.

Aos 35 anos, Sinclair, do Portland Thorns, se prepara para disputar a Copa do Mundo pela quinta vez. Duas vezes medalhista de bronze em Jogos Olímpicos, a atacante é a principal esperança do Canadá, que caiu em um grupo complicado ao lado de Holanda, Nova Zelândia e Camarões.

- LIEKE MARTENS / HOLANDA: A atacante se tornou estrela na Eurocopa de 2017, disputada em solo holandês e conquistada pelas donas da casa. Titular em seis jogos, Martens balançou a rede três vezes, deu duas assistêncais e foi eleita a melhor jogadora da competição.

Contratada pelo Barcelona pouco antes do torneio continental, a goleadora ainda ganhou o prêmio 'The Best', da Fifa, de destaque do ano. Neste ano, ajudou o time catalão a alcançar a decisão da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

- CAROLINE SEGER / SUÉCIA: A veterana meia de 34 anos que joga atualmente no Rosengard, do país de origem, se tornou uma verdadeira colecionadora de títulos por clubes depois de passagens por Linköpings, FC Malmö e Tyresö, da Suécia, Western New York Flash, dos Estados Unidos, e Lyon, da França.

Na seleção, passou a ser capitã com a aposentadoria de Lotta Schelin e foi um dos destaques da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, há três anos. Agora, na Copa do Mundo, o sonho é conquistar um título inédito para uma das maiores potências do futebol feminino mundial.

- MARTA / BRASIL: Sinônimo de futebol bonito, a meia-atacante do Orlando Pride empilhou prêmios de melhor jogadora do mundo, mas não conseguiu erguer troféus de peso com a seleção brasileira, com a qual foi vice da Copa do Mundo em 2007 e prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008.

Inspiração para toda uma geração de mulheres no planeta, que sonham em jogar futebol em alto nível, Marta chega à competição com problema físico em sua última grande chance de brilhar ao lado de Cristiane, outra estrela do futebol brasileiro.

- CAROLINE GRAHAM HANSEN / NORUEGA: A meia-atacante é - até o momento - a principal atração da atual janela de transferências, já que acertou a ida do Wolfsburg, vencedor das últimas cinco edições do Campeonato Alemão, para o emergente Barcelona.

Na Copa do Mundo, a jogadora de 24 anos terá um peso maior nas costas, o de tentar levar a seleção norueguesa ao sucesso após a eliminação na fase de grupos da Eurocopa, sem uma vitória sequer, já que a atacante Ada Hegerberg, do Lyon, manteve a posição de se afastar da seleção norueguesa.

- SAKI KUMAGAI / JAPÃO - Com a aposentadoria de algumas vice-campeãs mundiais, uma nova geração japonesa chega ao torneio liderada pela capitã Kumagai, que é mais uma das representantes do Lyon na Copa do Mundo.

A zagueira, que também atua como volante, foi titular na decisão com os Estados Unidos, há quatro anos, perdida por 5 a 2. Mais experiente e com mais títulos no currículo, já ergueu o troféu da Copa da Ásia, no ano passado, na Jordânia.

Lucía Santiago.