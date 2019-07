Marujos, ativistas e, em algumas ocasiões, até voluntários. A bordo do Esperanza, a maior embarcação do Greenpeace, uma tripulação de 20 pessoas trabalha para que o navio atravesse os mares em defesa do planeta com a filosofia ambientalista sempre presente.

Com bandeira da Holanda, o Esperanza é diferente da maioria dos navios que cruzam os mares de todo o mundo: seu sistema de propulsão é projetado para reduzir as emissões de CO2, a pintura de seu casco não tem substâncias tóxicas e sua calefação tem como base o aproveitamento de resíduos.

Por isso, o trabalho da tripulação não é só garantir que o navio chegue ao próximo porto, mas levar a mensagem durante toda a travessia; no caso específico, a proteção dos oceanos, o objetivo da expedição "De Polo a Polo", que nestes dias mantém a embarcação nas águas dos Açores portugueses.

"Os navios do Greenpeace não são comerciais, por isso o objetivo é totalmente diferente. Não estamos trabalhando para conseguir lucro", explicou à Agência Efe o espanhol de origem russa Vlad Votiacov, que comanda o Esperanza nesta etapa da expedição.

Votiacov chegou ao Greenpeace em 2007 e, um ano depois, começou a exercer a função de capitão. Sua longa experiência permitiu que ele comprovasse que as tripulações que trabalham para a organização de defesa do meio ambiente são "únicas".

"Não é a tripulação de uma embarcação comercial comum. O percentual de pessoas com estudo é muito mais alto, o que cria um ambiente interessante. Às vezes, é um desafio", disse Votiacov entre risos.

Comum a todos é a dedicação de lutar pela conservação do meio ambiente, como garantiu à Efe o segundo no comando, o panamenho Adrián, que exerce a função de primeiro oficial.

"O calor humano é o que faz um navio do Greenpeace especial", disse Adrián, que trabalhava em embarcações de carga até que, há 13 anos, decidiu que queria usar seus conhecimentos de marinheiro com outro propósito.

"Com o passar dos anos, me dei conta de que desejava utilizar minhas habilidades não somente para benefício comercial, mas também para ajudar na conservação do meio ambiente", contou o ativista.

Existe um rodízio na tripulação, pois costumam passar três meses a bordo e outros três em terra firme. Todos, no entanto, estão ligados à organização e muitos deles começaram como membros ou voluntários.

É o caso de David, um marujo de convés de 26 anos das Ilhas Canárias (Espanha) que se aproximou do Greenpeace há oito anos e se tornou ativista.

Em 2015, quando o Esperanza começou a passar com frequência pelas ilhas, David decidiu embarcar como voluntário e aprender o trabalho de marinheiro.

"O Greenpeace agora já significa outra coisa, é parte de mim", confessou o jovem espanhol, que nesta travessia é o "garbologist", o encarregado de separar o lixo para sua reciclagem correta.

Nas embarcações da organização, todos os resíduos são separados: os orgânicos são congelados até chegar a uma região na qual seja permitido jogá-los ao mar, enquanto o restante é armazenado até chegar a um porto.

As "boas vibrações", segundo David, estão sempre presentes entre a tripulação. Pela manhã, após o café da manhã, todos contribuem com os trabalhos de limpeza e encorajam os convidados que sobem ao navio a participar, sejam responsáveis do Greenpeace, cientistas e jornalistas.

Todos se juntam ao redor de três grandes mesas na hora das refeições, com um menu 90% vegetariano, às vezes até mais, explicou à Efe o cozinheiro, o mexicano Daniel.

Daniel está há mais de 15 anos trabalhando com o Greenpeace e já perdeu a conta das viagens que fez nas embarcações da organização. Ao elaborar seus pratos, utiliza ingredientes orgânicos de produção agroecológica, o que nem sempre é fácil de encontrar quando atracam em uma ilha remota e precisam de provisões para várias semanas.

"É difícil, mas sempre, em todos os lugares em que estive, há pelo menos uma pequena porção de produção ecológica", garantiu o cozinheiro mexicano, enquanto preparava nhoque com vários tipos de molho.

O nhoque é a "opção mais popular" do dia, acompanhado de outros pratos mais exóticos, que vão desde comida mexicana até curry tailandês.

Tudo para agradar uma tripulação tão diversa que, nesta travessia, é composta por pessoas de 15 nacionalidades com um objetivo comum: preservar o meio ambiente.

Paula Fernández.