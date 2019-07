A Marvel Studios revelou neste sábado durante sua apresentação na Comic-Con de San Diego (EUA) que está trabalhando em filmes sobre os super-heróis de "Quarteto-Fantástico" e de "X-Men".

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, falou sobre o assunto no final do evento, no qual detalhou alguns dos seus projetos de mais destaque para o futuro, onde incluiu filmes como "Viúva Negra", com Scarlett Johansson como protagonista; "Os Eternos", com Angelina Jolie e Salma Hayek; e "Thor: Love and Thunder", com Chris Hemsworth e Natalie Portman.