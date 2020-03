O ator franco-sueco Max von Sydow, famoso por interpretar o padre Lankester Merrin no filme "O Exorcista" (1973), além de outros papeis no cinema e televisão, morreu no domingo, aos 90 anos, segundo confirmou sua esposa.

Em entrevista hoje à revista francesa "Paris Match", Catherine von Sydow anunciou a morte do marido, "com um coração partido e uma tristeza infinita".