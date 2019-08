Dona de dois títulos mundiais, Mayra Aguiar enfim conquistou neste domingo, na quarta tentativa, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, e a equipe brasileira de judô conquistou três medalhas no último dia de competições em Lima.

O primeiro Pan da carreira de Mayra foi o do Rio, em 2007. Na ocasião, com apenas 15 anos de ida, a gaúcha perdeu a final da categoria até 70 quilos para a americana Ronda Rousey, que depois viria a ser multicampeã de MMA, e ficou com a prata.