O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, concedeu entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" em que falou sobre os seus ídolos dentro do futebol e enalteceu o futebol do compatriota Zinedine Zidane, mas também citou vários brasileiros.

"Se você é francês, obviamente cresce com Zidane como ídolo. Depois, outro ídolo era Cristiano Ronaldo, a quem tive a sorte de enfrentar, tanto por clube quanto pela seleção. Também me encantavam os grandes jogadores brasileiros, como Pelé, Ronaldinho, Ronaldo e Kaká", afirmou o jovem de 21 anos em entrevista publicada nesta quarta-feira.