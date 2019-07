Meghan Markle, mulher do príncipe Harry e duquesa de Sussex, será responsável por editar o exemplar de setembro da revista de moda "Vogue" no Reino Unido, na qual dará destaque à atividade de 15 mulheres que "rompem barreiras" e manterá uma conversa com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.

Meghan, que se tornou mãe em maio, é a primeira pessoa famosa a trabalhar como "editora convidada" do exemplar de setembro da publicação, considerado o mais importante do ano porque anuncia a coleção outono-inverno, explicou o editor-chefe da revista, Edward Enninful.