O meia Junior Moreno, titular da Venezuela na Copa América, afirmou que a seleção comandada por Rafael Dudamel trabalha para fazer história no torneio e que quer a classificação para as quartas de final como líder do grupo A.

"Estamos trabalhando para isso, para cada dia sermos mais fortes e continuar fazendo história com esta seleção. Obviamente, ficar em primeiro no grupo seria algo satisfatório por causa do trabalho que estamos fazendo", disse o meia, em entrevista coletiva concedida antes do treino da 'Vinotinto' em Belo Horizonte.