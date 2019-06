Mais à vontade entre todos os estreantes na Copa América de Paraguai e Catar neste domingo, já que jogava na cidade onde mora, o Rio de Janeiro, o goleiro Gatito Fernández se disse feliz por ter sido eleito o melhor em campo no duelo entre as duas seleções no Maracanã, mas lamentou o empate em 2 a 2 após a 'Albirroja' abrir dois gols de vantagem.

"É um gosto amargo. Não de derrota, porque a gente conseguiu somar um ponto, mas esse sabor amargo ficou chato para a gente, por causa do trabalho que fizemos no jogo. A gente conseguiu fazer um placar muito bom, de 2 a 0, mas acabamos levando o empate no final", disse o goleiro do Botafogo, que tirou lições da partida válida pelo grupo B do torneio.