Eleito o melhor goleiro da Copa América, com apenas um gol sofrido durante todo o torneio, justamente na vitória por 3 a 1 sobre o Peru na final, Alisson atribuiu o recebimento do prêmio individual ao trabalho em equipe da seleção brasileira.

"É um privilégio estar nesse grupo incrível de jogadores que se dedicam ao máximo. O prêmio é individual, mas o mérito é de todos", declarou o jogador na zona mista de entrevistas do estádio do Maracanã, após a conquista do torneio continental no domingo.