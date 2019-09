Um menino que mora na cidade de Jacksonville, no estado da Flórida (EUA), e que decidiu dar às vítimas do furacão Dorian o dinheiro que tinha economizado para visitar os parques do complexo Walt Disney World em Orlando foi recompensado pela boa ação exatamente com uma viagem ao lugar dos seus sonhos.

Jermaine Bell recebeu em casa no último domingo, no dia em que completava sete anos de idade, uma visita surpresa de Mickey Mouse e de outros funcionários da Disney.