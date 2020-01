O relatório da Fifa também avaliou as transações do futebol feminino, que registrou aumentos nas transferências internacionais (19,7%), nos clubes participantes (24,5%) e na quantidade de contratações (16,3%). EFE/Arquivo

O mercado de transferências no futebol movimentou US$ 7,345 bilhões em 2019, um recorde, assim como no caso do total de 18.042 transações internacionais ocorridas no ano.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pela Fifa, que também confirmou uma nova melhor marca no volume de investimentos, 5,8% superior ao registrado em 2018.