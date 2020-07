O inglês Lewis Hamilton (esq.), da Mercedes, comemora sua vitória no Grande Prêmio da Estíria , neste domingo, junto ao seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que conquistou o segundo lugar do pódio. EFE/FIA/F1 HANDOUT

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu neste domingo o Grande Prêmio da Estíria - segunda prova da temporada 2020 da Fórmula 1, disputada no no circuito Red Bull Ring, na Áustria, seguido pelo seu companheiro de equipe e atual líder do Mundial, o finlandês Valtteri Bottas.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou na terceira posição, logo à frente de seu companheiro de equipe, o tailandês Alexander Albon. Já as Ferraris do alemão Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc protagonizaram uma batida logo no início da corrida, com os dois carros abandonando a prova.