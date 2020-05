A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prometeu neste sábado continuar ajudando o mundo da cultura a garantir a sua sobrevivência após o fim da pandemia do novo coronavírus, enquanto comemorava os primeiros passos rumo à volta à normalidade no país.

"Continuaremos olhando para as medidas que continuarão sendo necessárias para a cultura também nos próximos meses, porque nosso objetivo é que nosso amplo e diversificado cenário cultural possa continuar existindo depois que a pandemia tenha terminado, depois deste corte profundo que foi feito ", declarou a chanceler na tradicional mensagem de vídeo de sábado.

Merkel considera que se trata de uma "tarefa ambiciosa" que, segundo ela, é uma das principais prioridades do governo. A líder lembrou que a cultura é de responsabilidade dos estados federados e que cada um deles lançou programas de apoio aos artistas para combater o impacto da crise sanitária. No entanto, o governo federal também levou em conta as necessidades da classe e da indústria criativa em seus programas de apoio.

"O momento presente significa insegurança, e é por isso que o governo, juntamente com os Länder (estados) e sobretudo a ministra da Cultura, Monika Grütters, está interessado em garantir que nossa vida cultural tenha opções também no futuro e em construir pontes para os artistas", declarou.

Segundo Merkel, os eventos culturais são extremamente importantes para a vida de todos, também em tempos de pandemia. A chanceler destacou a interação entre os artistas e seu público e enalteceu as muitas ideias novas desenvolvidas no espaço digital, bem como o envolvimento de tantos criadores em projetos interessantes.

Por fim, destacou que o governo pediu aos Länder para desenvolverem planos com o Ministério da Cultura para a reabertura de teatros, espaços para shows, óperas e outros centros culturais que sejam compatíveis com os padrões de saúde e segurança.