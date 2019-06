Com elenco avaliado em 956 milhões de euros, de acordo com o site "Transfermarkt", a seleção brasileira é a mais valiosa entre as participantes da Copa América, com montante 114 vezes maior que o da boliviana, última no ranking e cotada a 8,35 milhões de euros.

Os pentacampeões mundiais estão no primeiro lugar com folga, mesmo com o corte do atacante Neymar. O jogador do Paris Saint-Germain tem valor estimado de 180 milhões de euros, enquanto o meia Willian, do Chelsea e que o substituiu na convocação, é avaliado em 50 milhões de euros.

Cinco dos dez jogadores mais valiosos da próxima edição da Copa América pertencem ao Brasil: Philippe Coutinho (110 milhões de euros), Roberto Firmino (80), Gabriel Jesus (70), Casemiro (70) Alisson (65). O líder da lista, no entanto, é o argentino Lionel Messi, avaliado em 160 milhões de euros.

Ainda de acordo com dados obtidos junto ao "Transfermarkt", individualmente, nove jogadores do Brasil - Ederson, Arthur, Allan e Marquinhos, além dos já citados - têm valor maior que seis seleções da Copa América: Venezuela, Japão, Peru, Equador, Catar e Bolívia, todas abaixo da casa de 60 milhões de euros no total.

A Argentina é a segunda mais valiosa do torneio, com 667,75 milhões de euros. Além dos 160 milhões de Messi, se destacam Paulo Dybala (100 milhões), Sergio Agüero (75 milhões) e Ángel di Maria (45 milhões).

O Uruguai está na terceira posição, avaliado em 467,5 milhões de euros, encabeçado por José María Giménez, avaliado em 70 milhões de euros. Luis Suárez vale 60 milhões, ainda segundo o "Transfermarkt", seguido por Lucas Torreira, com 55 milhões, e Edinson Cavani, com 40 milhões.

A Colômbia vem no quarto lugar, com valor estimado de 323,1 milhões. Já o Chile, vencedor das duas últimas edições, fecha o 'top-5', com total de 136,4 milhões de euros.

Valor de mercado das seleções que disputarão a Copa América, segundo o site "Transfermarkt" (em milhões de euros):.

Seleção Valor.

======= =====.

Brasil 956,5.

Argentina 667,7.

Uruguai 467,5.

Colômbia 323,1.

Chile 136,4.

Paraguai 76,5.

Venezuela 57,1.

Japão 52,2.

Peru 46,0.

Equador 45,2.

Catar 17,1.

Bolívia 8,3.

(Fonte: Transfermarkt).

Jogadores com maior valor de mercado que disputarão a Copa América, segundo o site "Transfermarkt" (em milhões de euros):.

Jogador Seleção Valor.

======= ======= =====.

Lionel Messi Argentina 160.

Philippe Coutinho Brasil 100.

Paulo Dybala Argentina 100.

Roberto Firmino Brasil 80.

Sergio Agüero Argentina 75.

Gabriel Jesus Brasil 70.

Casemiro Brasil 70.

José María Giménez Uruguay 70.

Alisson Brasil 65.

James Rodríguez Colômbia 65.

(Fonte: Transfermarkt).