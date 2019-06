A partir desta sexta-feira, apesar da ausência de Neymar, a Copa América terá em estádios brasileiros um desfile de craques como o argentino Lionel Messi, forte candidato em todas as eleições de melhor do mundo em 2019, e o artilheiro uruguaio Luis Suárez, entre outros jogadores de destaque no cenário mundial.

Confira o destaque individual de cada uma das 12 seleções participantes da competição continental:.

.1. LIONEL MESSI (Argentina. Atacante. Barcelona. 31 anos)

O capitão da seleção argentina teve uma temporada espetacular com o Barcelona, apesar da queda nas semifinais da Liga dos Campeões e da derrota para o Valencia na final da Copa do Rei. O atacante balançou a rede 51 vezes em 50 partidas pelo clube, que conquistou o título espanhol.

Na 'Albiceleste', Messi segue em busca do primeiro título com a principal, depois dos vices na Copa América em 2007, 2015 e 2016, e da Copa do Mundo, em 2014. Até hoje, as únicas conquistas foram do Campeonato Mundial sub-20, em 2005, e da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

.2. ALISSON (Brasil. Goleiro. Liverpool. 26 anos).

Contestado na chegada à seleção brasileira, com direito a muitas críticas pelo desempenho na Copa América de 2016, em que os pentacampeões foram eliminados na fase de grupos, Alisson deu a volta por cima e se firmou como um dos maiores goleiros do mundo.

Titular absoluto com o técnico Tite, o ex-jogador do Internacional, que já vinha de bom desempenho na Roma, brilhou na primeira temporada defendendo o Liverpool, inclusive sendo um dos grandes protagonistas da campanha do clube rumo ao título da Liga dos Campeões. Alisson foi um dos personagens na final, fechando o gol na vitória sobre o Tottenham por 2 a 0.

.3. LUIS SUÁREZ (Uruguai. Atacante. Barcelona. 32 anos).

Símbolo de uma grande geração do Uruguai que tem como expoentes o zagueiro Diego Godín e o atacante Edinson Cavani, Luis Suárez sempre foi o mais badalado do elenco não só pelos gols, como por se envolver em polêmicas como a "defesa" em duelo com Gana nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 e o banimento do Mundial de 2014 por morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini.

O atacante do Barcelona, por outro lado, foi fundamental na última conquista de Copa América do Uruguai, em 2011. Na campanha rumo ao título, 'Luisito' balançou a rede quatro vezes em seis jogos e foi eleito o melhor jogador do torneio, disputado na Argentina.

.4. JAMES RODRÍGUEZ (Colômbia. Meia. Real Madrid. 27 anos).

Há cinco anos, na Copa do Mundo disputada no Brasil, James Rodríguez foi um dos jogadores mais badalados devido às atuações que levaram a Colômbia até as quartas de final. O golaço marcado contra o Uruguai, no Maracanã, nas oitavas, virou um cartão de visitas e o ajudou a ir do Monaco para o Real Madrid.

Desde então, o meia teve poucos momentos de brilho, chegou a ser cedido para o Bayern de Munique por duas temporadas e acabou sendo coadjuvante na última edição do Mundial, à qual chegou com problemas físicos.

.5. ARTURO VIDAL (Chile. Meia. Barcelona. 32 anos).

Vidal, junto com o goleiro Claudio Bravo - que não virá ao Brasil - e o atacante Alexis Sánchez são os grandes nomes de uma geração que fez história no futebol chileno, com o título das duas últimas edições da Copa América, as primeiras da 'Roja'.

Atualmente no Barcelona, o meia começou a primeira temporada nio clube espanhol como reserva de luxo, mas ganhou espaço ao longo do segundo semestre, inclusive, alcançando a condição de titular em partidas eliminatórias da Liga dos Campeões.

.6. PAOLO GUERRERO (Peru. Atacante. Internacional. 35 anos).

Na modesta seleção peruana, Guerrero acabou sendo protagonista antes da Copa do Mundo por causa do drama envolvendo a suspensão por doping que quase o tirou do torneio. Graças a um efeito suspensivo, o atacante atuou na Rússia, com direito a gol na vitória sobre a Austrália por 2 a 0, a primeira da 'Blanqirroja' no torneio desde 1978.

Depois de voltar a ficar impedido de atuar, o goleador voltou a jogar no início de abril, pelo Internacional, e já marcou três vezes no Campeonato Brasileiro, duas na Taça Libertadores, além de outras cinco na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho.

.7. JOSEF MARTÍNEZ (Venezuela. Atacante. Atlanta United. 26 anos).

O futebol venezuelano vem produzindo bons jogadores nos últimos anos, e o atacante Josef Martínez aparece como um dos destaques. Há três anos, já como titular da 'Vinotinto', marcou um gol da campanha na Copa América, que incluiu uma vitória sobre o Uruguai e empate com o México, antes da eliminação diante da Argentina.

No Atlanta United, que disputa a principal liga de futebol dos Estados Unidos (MLS), o jogador de 26 anos foi campeão da temporada passada, com direito a ser o artilheiro da competição, com 35 gols, 13 a mais que o segundo colocado, ninguém menos que o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy.

.8. MIGUEL ALMIRÓN. (Paraguai. Meia. Newcastle. 25 anos).

A seleção paraguaia ficou fora das últimas duas Copas do Mundo, caiu na fase de grupos da mais recente edição da Copa América e vive longo processo de renovação. Nesse cenário, Almirón vem sendo o nome de maior destaque, ao lado do goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, e o atacante Óscar Romero, do Shanghai Shenhua, da China.

Almirón, de 25 anos, despontou com a camisa do Cerro Porteño, brilhou no Lanús, da Argentina, e no Atlanta United, dos Estados Unidos, e desembarcou em janeiro deste ano no Newcastle, da Inglaterra, participando da arrancada que evitou o rebaixamento da equipe.

.9. ANTONIO VALENCIA (Equador. Meia. Manchester United. 33 anos).

Jogador mais conhecido da seleção equatoriana, Antonio Valencia é um verdadeiro camaleão, já que se profissionalizou como atacante, virou jogador de lado de campo no setor ofensivo, atuou como meia e, recentemente, se firmou como lateral-direito do Manchester United.

Na última temporada, no entanto, o polivalente camisa 16 da 'Tri' pouco atuou pelos Diabos Vermelhos, por opção técnica e também por causa de várias lesões. Uma boa atuação na Copa América, inclusive, pode valorizá-lo na busca por um clube para atuar na próxima temporada.

10. MARCELO MORENO (Bolívia. Atacante. Shijiazhuang Ever Bright. 31 anos).

O tempo passa, e os principais jogadores da Bolívia continuam os mesmos velhos conhecidos, como Marcelo Moreno, que passou por Vitória, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e está atuando no Shijiazhuang Ever Bright, da China, e o meia Alejandro Chumacero, que atuou no Sport Recife.

Nos últimos anos, a relação entre o atacante e a seleção boliviana chegou a ficar estremecida, com duas recusas recentes de convocação, a última, por conflito com o então técnico Julio César Baldivieso. Desde 2016, voltou e desde então é o líder em campo.

11. ALMOEZ ALI (Catar. Atacante. Al-Duhail. 22 anos).

Ali, que nasceu no Sudão e chegou a ser alvo de denúncias - assim como o zagueiro de origem iraquiana Bassam Al-Rawi, por escalação irregular, já que os dois não teriam condições de defender o Catar na Copa da Ásia - foi o grande destaque da primeira conquista do país na competição continental, que aconteceu no início deste ano.

O jogador do Al-Duhail, de apenas 22 anos, foi artilheiro da competição, com nove gols, um deles na decisão, contra o Japão, foi eleito o craque do torneio. Na recém-encerrada do Campeonato Catariano, no entanto, Ali foi discreto, com apenas três gols em 18 partidas.

12. SHINJI OKAZAKI (Japão. Atacante. Leicester. 33 anos).

Em meio a diversos jovens convocados pelo técnico Hajime Moriyasu visando a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem, se destacam o atacante Shinji Okazaki, além do goleiro Eiji Kawashima e do meia Gaku Shibasaki, os três nomes mais experientes do elenco.

O primeiro, atacante do Leicester, tem mais de 110 aparições com a camisa dos Samurais Azuis, com direito a gols marcados nas Copas do Mundo de 2010 e 2014 - passou em branco na edição do ano passado. O veterano ficou fora da Copa da Ásia disputada no início do ano e na qual os japoneses foram vice-campeões.