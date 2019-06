Lionel Messi se declarou triste neste sábado com a derrota da Argentina para a Colômbia por 2 a 0 na sua estreia na Copa América, afirmou que o elenco deve resgatar os aspectos positivos do jogo e que "ainda há muitas 'chances' de classificação" para as quartas de final da competição.

"Demora um tempo para assimilar esta derrota e aceitá-la", declarou Messi, ao analisar a derrota na primeira rodada do Grupo B da Copa América.

"Temos que tirar as coisas positivas de hoje e pensar no dia seguinte", disse Messi após o jogo disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O astro do Barcelona lamentou que os dois gols da seleção colombiana tenham saído no momento em que, segundo sua opinião, "no melhor momento da Argentina".

Para Messi, a equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni deve "levantar a cabeça e seguir em frente".