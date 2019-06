O atacante Lionel Messi disse na noite de quarta-feira, após o empate em 1 a 1 com o Paraguai pela segunda rodada do grupo B da Copa América, que a Argentina está "em uma situação complicada", pois era "fundamental" a vitória no Mineirão.

"Estamos em uma situação complicada. Há muitos jovens que nunca passaram por isto. Mas é preciso levantar a cabeça rapidamente e pensar em nós, em que necessitamos vencer o Catar para se classificar. Vamos tentar melhorar", disse.