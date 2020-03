O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, continua sendo o jogador de futebol mais bem pago do mundo, à frente do português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e do brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela revista "France Football".

A publicação francesa afirma que o craque argentino embolsou, entre salário bruto, prêmios e receitas publicitárias, 131 milhões de euros.

Messi somou um milhão a mais do que na temporada passada, enquanto o CR7 melhorou sua receita em 5 milhões, mas não superou o capitão do Barça e seleção argentina, ficando em 118 milhões de euros.

Já Neymar voltou a ser o terceiro da lista, com 95 milhões de euros, 4,5 a mais que na temporada passada, enquanto o companheiro de Messi no Barcelona, o francês Antoine Griezmann, alcançou a quarta posição com 38,5 milhões.

Entre os treinadores, onde "France Football" não leva em conta a receita publicitária, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, repete a liderança, com 40,5 milhões de euros, 500 mil a menos que na temporada passada.

Ele é seguido pelo italiano Antoine Conte, da Inter de Milão, com 30 milhões, 19,7 milhões a mais do que na temporada passada, e pelo espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, com 27,5 milhões de euros, 3,5 milhões a mais.