Cidade do México

EFE Cidade do México 20 set 2019

O México realizou nesta quinta-feira uma megasimulação contra terremotos, evento aproveitado pelo governo federal para homenagear as vítimas dos tremores de 1985 e 2017, duas das maiores tragédias da história do país.

Às 10h no horário local (12h em Brasília), os alto-falantes da Cidade do México emitiram um sinal de alerta sísmico, som que para parte da população traz o terror vivido durante os momentos em que os dois terremotos atingiram e destruíram várias áreas do país.