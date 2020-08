A Microsoft negocia a compra do TikTok, que se tornou um fenômeno de massas, embora o governo dos Estados Unidos tenha considerado proibir o aplicativo chinês no país por possivelmente representar um problema para a segurança nacional e a privacidade dos americanos, de acordo com o jornal "The New York Times".

As fontes consultadas pelo jornal especificaram o ponto em que as conversações se encontram, o que poderia levar à entrada da Microsoft em participações do Tiktok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, avaliada em cerca de US$ 100 bilhões.