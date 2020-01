O CEO da Microsoft, Satya Nadella, participa do Fórum Econômico Mundial nesta quinta-feira, em Davos. EFE/GIAN EHRENZELLER

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse nesta quinta-feira no Fórum Econômico Mundial de Davos que a regulamentação do uso e aplicações de inteligência artificial "é crucial", acrescentando ao que foi dito pelo executivo do Google, Sundar Pichai.

Durante uma conversa com o presidente e fundador do Fórum, Klaus Schwab, Nadella alertou para o risco de deixar sem controle o enorme poder que a inteligência artificial dá às máquinas e aos homens que as controlam, para isso que os envolvidos não podem abdicar de sua responsabilidade.