O ex-boxeador Mike Tyson apresentou nesta segunda-feira uma empresa destinada à comercialização e consumo de maconha, que inclui um projeto para abrir um complexo no deserto da Califórnia, o Tyson Ranch, que promete oferecer uma "experiência holística" em torno do consumo da substância.

Tyson criou em 2016 uma empresa que vende diversos tipos de produto relacionado à maconha, mas agora pretende ter uma área de 170 hectares no deserto de Hot Springs totalmente dedicada à erva. Entre outras experiências, o espaço contará com um hotel de luxo e um festival de música. O próprio ex-bozeador publicou nesta segunda-feira um vídeo no Twitter no qual aparece cercado de colaboradores do projeto em seu escritório na Califórnia.