Cerca de 31 mil focos de incêndio devastaram a Amazônia em agosto, causando comoção mundial, e parte deles ainda está ativa, mas as dimensões continentais da floresta complicam para os militares designados para o combate às chamas a tarefa de localizá-las e combatê-las.

Integrantes do 54º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército chegaram nesta semana à remota e isolada cidade de Apuí, no sul do estado do Amazonas, com o objetivo de acabar com os incêndios no quinto município mais afetado por essa catástrofe ambiental no Brasil.