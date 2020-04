A modelo americana Gigi Hadid e o cantor Zayn Malik estão esperando o primeiro filho, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelo site "TMZ".

"Fontes da família do casal nos disseram que Gigi está grávida de 20 semanas. Não está claro se eles sabem o sexo do bebê, mas ambas as famílias estão animadas", disse a publicação, causando furor nas redes sociais.