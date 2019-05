Os monges da abadia de Grimbergen, na província de Brabante Flamengo, na Bélgica, encontraram a receita original de uma cerveja que era produzida artesanalmente no local há 224 anos e voltarão a fabricá-la.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, os monges anunciaram que acharam a fórmula nos arquivos da abadia e estão reformando uma sala do mosteiro onde ficará a nova fábrica, que produzirá anualmente cerca 1 milhão de litros da bebida em parceria com as marcas Carlsberg e Alken-Maes.