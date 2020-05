A lenda da música internacional Little Richard, considerado um dos pais do rock and roll. EFE/Arquivo

A lenda da música internacional Little Richard, considerado um dos pais do rock and roll, morreu neste sábado aos 87 anos de idade nos Estados Unidos, disse à revista Rolling Stone o seu filho, Danny Penniman, que não revelou o motivo de sua morte.

Little Richard, cujo verdadeiro nome era Richard Wayne Penniman, foi um dos primeiros artistas afro-americanos nos EUA a combinar com sucesso música gospel e rythm and blues (R&B), ambos genuinamente negros, com os sons pop do mercado de músicos brancos.

O resultado foi um novo tipo de música com mais energia, na qual Little Richard batia forte o piano enquanto os gritos de sua voz rouca formavam a melodia.

Como o historiador musical Richie Unterberger declarou ao jornal "The New York Times", Little Richard teve um papel crucial em "elevar a voltagem" do R&B ao mesmo poder do rock and roll.

MUNDO DA MÚSICA LAMENTAM MORTE.

Pouco depois da divulgação da notícia da morte de Little Richard, representantes do universal musical lamentaram a perda e enviaram condolências à família. Um deles foi Kelvin Holly, que tocou guitarra para o astro em inúmeras ocasiões.

"Descanse em paz, Richard. Esta situação é realmente terrível. Meus pensamentos e orações vão para todos os caras da banda e para os fãs do mundo todo. Richard era realmente o rei", escreveu no Instagram.

Little Richard estava doente há anos: teve um ataque cardíaco, sofria de ciática grave e de problemas degenerativos no quadril. Vencedor do Grammy e membro do Songwriters e do Rock and Roll Hall of Fame, revolucionou a cena musical nos anos 50 e foi fundamental no surgimento de gêneros como o soul e o funk.

Natural de Macon, na Geórgia, o ídolo foi o criador de hinos tão autênticos quanto "Tutti Frutti", "Good Golly, Miss Molly", "Long Tall Sally" e muitos outros.

Elvis Presley, Buddy Holly, James Brown, Quincy Jones, David Bowie e os próprios Beatles e Rolling Stones reconheceram a influência de Little Richard no passado. Paul McCartney disse que é um grande fã do músico e lembrou ter interpretado algumas de suas canções ao vivo.

Little Richard também era conhecido por seu estilo elétrico no palco, onde aparecia com olhos pintados e roupas coloridas, um olhar que mais tarde inspiraria Prince, morto em 2016. Seus últimos trabalhos de estúdio foram "Shake It All About" e "Little Richard Meets Masayoshi Takanaka", ambos em 1992.