O ex-primeiro-ministro da China, Li Peng, que liderou a ala dura do governo chinês durante os protestos da Praça da Paz Celestial de 1989, morreu ontem à noite aos 91 anos, informou nesta terça-feira a agência estatal de notícias "Xinhua".

Li, que ocupou o cargo de 1987 a 1998, ordenou, com o beneplácito do então líder supremo do país, Deng Xiaoping, que o exército acabasse com os protestos de 1989, deixando um rastro de mortes cujo número total ainda é desconhecido, embora algumas fontes o situem em mais de mil.