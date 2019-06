A escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís, reconhecida com o Prêmio Camões e considerada uma das grandes autoras do seu país, morreu nesta segunda-feira na sua casa do Porto, aos 96 anos, em consequência de uma longa doença.

Bessa-Luís, cujo morte foi confirmada por pessoas próximas a meios de comunicação portugueses, deixou a vida pública em 2006 por problemas de saúde, mas seu nome e sua obra costumava ser habituais em conversas literárias, nas quais sua riqueza narrativa era sempre destacada.