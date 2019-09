O ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, nome importante na libertação deste país da África Austral mas que após sua independência, monopolizou o poder durante quase quatro décadas, morreu nesta sexta-feira aos 95 anos em um hospital de Singapura, onde estava internado desde o mês de abril.

"Com grande tristeza, anuncio o falecimento do pai fundador e ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe", informou o atual presidente do país, Emmerson Mnangagwa, através de sua conta do Twitter.