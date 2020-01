o produtor Harvey Weinstein (c) chega à Suprema Corte de Nova York acompanhado de seus advogados nesta quarta-feira. EFE/Justin Lane

O Ministério Público do estado de Nova York apresentou nesta quarta-feira o produtor Harvey Weinstein como um "monstro predador" durante a abertura do julgamento por cinco crimes sexuais contra o cofundador da empresa de entretenimento Miramax, argumentando que ele se aproveitou de sua posição na indústria cinematográfica para ludibriar seis mulheres e depois abusar delas, em casos que aconteceram ao longo de duas décadas.

Durante cerca de duas horas, a promotora assistente Meghan Hast apresentou as histórias das duas supostas vítimas nas quais o caso se baseia, a produtora assistente Mimi Haleyi e uma aspirante a atriz chamada Jessica Mann, bem como as de outras quatro mulheres, incluindo a intérprete Annabella Sciorra, que serão chamadas como testemunhas junto com uma psiquiatra.