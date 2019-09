A mudança climática favoreceu o avanço da dengue no México, onde as autoridades estão em alerta diante dos mais de 16,4 mil casos confirmados e as 43 mortes provocadas pela doença apenas neste ano.

As altas temperaturas registradas em todo o mundo nos últimos meses - uma consequência direta da mudança climática -, combinadas às intensas chuvas no México, propiciaram ao mosquito Aedes aegypti uma proliferação mais rápida, segundo explicou à Agência Efe Valentina Davydova, pesquisadora da Universidade de Guadalajara.