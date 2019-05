Uma integrante de destaque do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), que atualmente está detida no Iraque, ajudou a Agência Central de inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) nas buscas pelo líder jihadista Abu Bakr al Baghdadi, que ainda está foragido, revelou nesta sexta-feira o jornal "The Guardian".

Nisrine Assad Ibrahim, mais conhecida como Umm Sayyaf, chegou a identificar as casas utilizadas pelo terrorista foragido e, em uma ocasião, um lugar concreto em Mossul, segundo ela mesma declarou ao jornal britânico em sua primeira entrevista desde que foi detida há quatro anos na Síria.