A Warner Bros. vem considerando a ideia de deixar as telonas de lado e lançar "Mulher-Maravilha 2" diretamente em streaming devido à crise global causada pelo novo coronavírus, que levou ao fechamento dos cinemas em boa parte do planeta.

O portal especializado "The Wrap" anunciou nesta sexta-feira que a possibilidade vem sendo analisada pelo estúdio, de acordo com fontes ligadas às discussões, que pediram anonimato.

Segundo elas, a ideia está sendo estudada pelo presidente da Warner Bros. Toby Emmerich, e pelos diretores mais seniores da empresa. A diretora do filme, Patty Jenkins, e o produtor executivo da obra, Charles Roven, não participaram dessas conversas.

"The Wrap" afirmou que a prioridade do estúdio é que a tão aguardada sequência da "Mulher Maravilha", de 2017, possa ser vista a partir de 5 de junho.

Contudo, dada a incerteza causada pelo novo coronavírus, as fontes do portal declararam que a Warner Bros. pode recorrer à alternativa online. A ideia seria uma comercialização individual e não como parte do catálogo de uma plataforma.

Dessa forma, estaria excluída a possibilidade de que a obra aparecesse como opção na HBO Max, o novo serviço de streaming que a Warner planeja lançar em maio. No entanto, a versão oficial do estúdio permanece sendo a de que "Mulher-Maravilha 2", com Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig, será visto em cinemas, como garantido pelo presidente da empresa americana e canadense, Jeff Goldstein, ao "The Wrap".