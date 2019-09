Vestidas com roupas pretas, um grupo de mulheres percorreu nesta terça-feira o centro de Santiago, capital do Chile, fazendo paradas em locais utilizados como centros de tortura por agentes da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Com cartazes que lembravam o golpe de Estado ocorrido no país há 46 anos, as mulheres afirmavam que jamais perdoariam ou se esqueceriam o movimento que depôs o então presidente Salvador Allende em 11 de setembro de 1973.