No ano passado, o Louvre recebeu 9,6 milhões de visitantes, sendo que os estrangeiros representam 75% do fluxo, segundo balanço do próprio museu. EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

O Museu do Louvre, em Paris, não abriu as portas neste domingo, em mais uma pedida de precaução diante do avanço do coronavírus na França, onde 100 casos de infecção já foram registrados, e em parte da Europa.

A informação foi divulgada pelo perfil mantido no Twitter pela instituição cultural. A decisão foi tomada depois de uma reunião de informação sobre a situação, em que foram transmitidas as recomendações do governo sobre a prevenção.