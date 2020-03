A equipe do Museu do Louvre criticou a administração por falta de ações diante do alto risco no local, pelo trânsito de milhares de pessoas por dia. EFE/Christophe Petit Tesson

O Museu do Louvre, em Paris, reabriu as portas ao público nesta quarta-feira, depois que os funcionários da instalação reconheceram as medidas de proteção adotadas pela direção para evitar a propagação do coronavírus e de terem renunciado ao chamado "direito de retirada".

Em comunicado, os atuais responsáveis pelo museu informaram que as providências foram acordadas com os representantes da equipe de trabalhadores, no entanto, não deu detalhe sobre as ações que estão e serão tomadas.