Mãos de uma paciente com artrite rematoide em foto de 2018. EFE/Alex Cruz ááá

"Não saio da cama há meses. Se saio, tenho que me arrastar e choro o tempo todo de dor". Assim define sua relação com a artrite reumatoide a aposentada Cristina Canes, diagnosticada há três anos com esta doença autoimune e cuja vida está limitada desde então ao perímetro de sua casa.

Após meia década convivendo com dores constantes e diferentes médicos, Canes finalmente recebeu, com três anos de atraso, o diagnóstico, embora sua jornada estivesse apenas começando.