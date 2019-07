O técnico Tite afirmou nesta segunda-feira, véspera do clássico entre Brasil e Argentina, pelas semifinais da Copa América, que "não se pode neutralizar" um jogador com a qualidade de Lionel Messi, apenas reduzir o seu desempenho durante a partida.

"Não se anula Messi, não. É possível diminuir as suas ações, mas não se pode neutralizar um jogador como Messi", disse o técnico em entrevista coletiva no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, palco do duelo de terça-feira.