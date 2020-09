No primeiro dia de partidas entre seleções na Europa em 2020, a Espanha arrancou um empate com a Alemanha em 1 a 1 com gol no último lance na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, pelo grupo 4 da primeira divisão da Liga das Nações, no qual a Ucrânia saiu à frente ao vencer a Suíça por 2 a 1.

A pandemia do novo coronavírus fez com que houvesse um intervalo de quase dez meses entre a repescagem das Eliminatórias para a Eurocopa e os jogos de hoje. Nesse período, as datas Fifa de março foram canceladas, enquanto a própria Euro, que aconteceria em junho e julho, foi adiada para o ano que vem.

A bola voltou a rolar em grande estilo, com um duelo entre seleções que venceram duas das últimas três Copas do Mundo. A Alemanha abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo, mas Gayá aproveitou a sobra depois de tentativa de Rodrigo Moreno e deixou tudo igual aos 49.

'La Roja' contou com dois jogadores que têm nacionalidade brasileira, o próprio Rodrigo, filho do ex-lateral do Flamengo Adalberto, e o meia Thiago Alcantara, filho do ex-meia Mazinho, campeão mundial pelo Brasil em 1994. Já o centroavante Diego Costa não foi convocado.

Quem se deu bem com o empate em Stuttgart foi a Ucrânia, que teve o atacante Júnior Moraes entre os titulares e o meia Marlos no banco. A seleção treinada por Andriy Shevchenko se isolou na liderança da chave ao bater a Suíça por 2 a 1 em Lviv, com gols de Yarmolenko e Zinchenko. Seferovic marcou para os visitantes.

RÚSSIA E PAÍS DE GALES COMEÇAM LIGA B EM VANTAGEM.

A Liga B, ou segunda divisão da Liga das Nações, teve jogo por duas chaves, nas quais Rússia e País de Gales se colocaram à frente. A seleção do país sede da última Copa teve o lateral Mario Fernandes em campo e o goleiro Guilherme no banco e derrotou a Sérvia por 3 a 1 na VTB Arena, em Moscou, com dois gols de Dzyuba.

Com isso, os russos lideram o grupo 3 com três pontos e saldo melhor que o da Hungria, que surpreendeu a Turquia com uma vitória por 1 a 0 na cidade de Sivas. Szoboszlai foi quem balançou a rede.

Já Gales, treinado por Ryan Giggs e com Bale em campo, bateu a Finlândia por 1 a 0 fora de casa, em Helsinque, com gol de Moore. A partida valeu pelo grupo 4, que teve também o empate entre a Bulgária, do lateral-direito Cicinho, e Irlanda em 1 a 1 em Sófia.

A Liga C teve início com dois empates pelo grupo 3: a Moldávia, que jogou como mandante em Parma, na Itália, contra o Kosovo, ficou no 1 a 1, enquanto em Ljubljana Eslovênia e Grécia não saíram do 0 a 0. Já pela Liga D, a quarta e última divisão, Letônia e Andorra também não mexeram no placar, enquanto Ilhas Faroe venceu Malta por 3 a 2.